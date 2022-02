Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'offensive pour Koulibaly !

Publié le 26 février 2022 à 23h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait formulé plusieurs offres pour offrir Kalidou Koulibaly à Mauricio Pochettino. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait vu le Napoli rejeter toutes ses propositions pour le transfert du défenseur sénégalais.

Depuis de longs mois, Leonardo serait un grand fan de Kalidou Koulibaly. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait tenté à maintes reprises d'attirer le défenseur du Napoli vers le PSG, sans succès. D'ailleurs, Leonardo aurait lancé plusieurs salves lors du dernier mercato estival, mais il aurait fait face à l'intransigeance d'Aurelio De Laurentiis.

Le PSG a formulé plusieurs offres pour Kalidou Koulibaly à l'été 2021