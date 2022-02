Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé… Pochettino vole au secours de la MNM !

Publié le 25 février 2022 à 18h15 par La rédaction

Malgré une attaque exceptionnelle, le PSG est parfois critiqué pour son manque d’efficacité, notamment lors de la défaite à Nantes (3-1) le week-end dernier. Alors que le trio Mbappé - Neymar - Messi est remis en cause, Mauricio Pochettino ne s'inquiète pas.

Cela ne fait aucun doute, le Paris Saint-Germain dispose de l’une des meilleures attaques du monde. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria, le club de la capitale possède de très gros noms mais le manque d’efficacité de ce quatuor est souvent pointé du doigt. Si l’international français est l’un des joueurs les plus prolifiques d’Europe, avec 22 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées en 33 matchs, ses 3 coéquipiers réunis n’ont quant à eux marqué que 14 buts. Alors que le trio star du PSG, la MNM , est souvent décrié, leur entraineur Mauricio Pochettino ne s’inquiète pas.

« L’équipe est pleine de grands joueurs »