PSG - Malaise : Mbappé, Real Madrid… Pochettino annonce la couleur !

Publié le 25 février 2022 à 23h45 par La rédaction

Après avoir écopé de trois cartons jaunes, Kylian Mbappé sera suspendu face à Nice en Ligue 1. Si les supporters parisiens craignent un manque de rythme pour leur star avant le match contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino ne se montre pas inquiet.

Essentiel au Paris Saint-Germain depuis le début de saison en championnat, Kylian Mbappé s’est muté en véritable sauveur en Ligue des Champions. Inefficace malgré un match dominé de la tête et des épaules face au Real Madrid, le PSG a pu s’en remettre à son international français, auteur du but victorieux dans les derniers instants de la rencontre. Alors qu’il a récolté trois cartons jaunes lors des 10 dernières journées de Ligue 1 (face à Brest, Rennes et Nantes), l’attaquant de 23 ans sera donc suspendu contre Nice, quatre jours avant le déplacement à Madrid. Si quelques craintes se font entendre concernant un manque de rythme de Kylian Mbappé pour le match retour face à la Casa Blanca , Mauricio Pochettino tient à rassurer.

« Le fait de ne pas jouer le précédent match lui permettra de garder de la fraîcheur pour faire un bon match à Madrid »