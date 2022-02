Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski s’est fixé un objectif pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 10h45 par A.C.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Après avoir tout gagné en Bavière et fait tomber d’innombrables records, Robert Lewandowski semble avoir envie d’ailleurs. L’attaquant de 33 ans souhaiterait quitter le Bayern Munich et lorsqu'il a été interrogé sur son avenir récemment, il n’a pas vraiment rassuré ses dirigeants. « Je reste calme. C'est important pour moi de pouvoir me concentrer sur mon jeu » a expliqué Lewandowski. « Je suis ouvert à tout, mais pour moi, la seule chose importante est ce qui se passe lors du prochain match. Tout ce qui concerne les contrats est un sujet secondaire et reste en arrière-plan ». Deux pistes claires semblent se dessiner pour lui avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, dont nous vous avions parlé dès aout dernier sur le10sport.com.

Lewandowski ne veut que le Real Madrid