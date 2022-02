Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Robert Lewandowski !

Publié le 27 février 2022 à 20h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato et le Paris Saint-Germain est prêt à l’accueillir.

A bientôt 34 ans, Robert Lewandowski pourrait donner un nouvel élan à sa carrière. Après avoir tout gagné au Bayern Munich, l’attaquant semble sérieusement songer à une nouvelle aventure et son nom est notamment lié au Real Madrid, où il pourrait bien retrouver un certain Kylian Mbappé. Nous vous avons pourtant révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense justement à lui pour remplacer le prodige français et l’optimisme parisien pourrait grandir avec les derniers évènements survenus en Bavière. Après avoir entendu son directeur sportif Hasan Salihamidzic explique que le Bayern Munich est prêt à tout pour le garder, Lewandowski aurait lâché : « C’est la première fois que j’entends cela… ».

C’est le silence radio entre le Bayern Munich et le clan Lewandowski