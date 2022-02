Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Haaland se joue en coulisses...

Publié le 27 février 2022 à 16h30 par A.C.

Erling Haaland est l’objet de tous les désirs, avec le Paris Saint-Germain qui aimerait en faire le successeur de Kylian Mbappé et le FC Barcelone, qui voudrait en faire sa nouvelle grande star. Pourtant, un tout autre duel semble se jouer dans l'ombre...

L’été 2022 pourrait être celui d’Erling Haaland. Impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, l’attaquant de 21 ans pourrait bien ne pas y rester longtemps. Il possèderait une clause de départ activable dès juin prochain et qui pourrait donc lui permettre de quitter le club pour près de 75M€. Un montant dérisoire pour un tel talent... surtout à la vue des clubs intéressés par lui ! Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Manchester City semblent prêts à faire des folies pour avoir Haaland, dont l’entourage guidé par Mino Raiola semble déjà avoir fait son petit tour d’Europe. Pour le PSG l’option est réelle, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que les dirigeants souhaitent miser sur lui lors du prochain mercato, afin d’oublier un départ de Kylian Mbappé.

Laporte rassure son entourage, mais...

A ces clubs on peut ajouter le FC Barcelone. La presse madrilène comme catalane semble se renvoyer la balle pour Erling Haaland, mas ce dimanche AS assure que c’est bien le Barça qui aurait la main. D’après les informations du quotidien madrilène Joan Laporta joue avec ses bonnes relations avec Mino Raiola pour le convaincre de favoriser son club, avec notamment un projet uniquement construit autour d’Haaland. Le son de cloche est toutefois différent en Italie, où La Gazzetta dello Sport a beaucoup plus de doutes. D’après les informations du quotidien, le président Laporta continuerait à expliquer à son entourage que le FC Barcelone est capable d’assumer les dépenses de l’opération Haaland, mais la situation économique du club semble assez instable.

Le Real et City ont pris l’avantage