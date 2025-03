Transferts - PSG : Nouvelle star à Paris, c’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du PSG, Joshua Kimmich arrivera au terme de son contrat avec le Bayern Munich l’été prochain. Pierre Ménès a livré son point de vue sur cette piste pour le club parisien, et estime que l’international allemand serait effectivement un bon renfort pour le PSG de par sa polyvalence et son statut de star.

Et si le PSG accueillait une nouvelle star l’été prochain ? Joshua Kimmich (30 ans) arrive en fin de contrat, et le milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich figurerait sur la short-list des dirigeants parisiens. Une piste qui ne correspond pas vraiment au nouveau projet « anti-stars » mis en place par le PSG depuis l’été dernier, mais que Pierre Ménès valide malgré tout.

Ménès se prononce sur Kimmich

« Ça me paraît plus vraiment être dans la politique aujourd’hui de prendre un joueur confirmé avec presque le statut de star. Effectivement, ce qui plaide en sa faveur c’est sa polyvalence et le fait de pouvoir être une alternative à Hakimi et d’autres joueurs », lâche Pierre Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, au sujet de la piste Kimmich au PSG.

« Un très très bon coup »

« Ça reste quand même un joueur à fort caractère, est-ce qu’il se plairait dans un environnement comme au PSG ? Difficile à dire et à savoir. Mais le fait qu’il soit gratuit, ça pourrait effectivement être un très très bon coup », poursuit l’ancien consultant du CFC. Reste à savoir si le PSG tentera effectivement de recruter l’international allemand libre l’été prochain.