PSG - «Sortez moi le contrat» : Luis Enrique va signer !

Ces derniers jours Luis Enrique a officiellement signé sa prolongation de contrat avec le PSG, où il est désormais lié jusqu'en 2027. Cependant, le technicien espagnol assure en conférence de presse qu'il est prêt à signer un autre contrat en marge du choc contre Liverpool. Une signature moins attendue.

Alors qu'il a prolongé son bail jusqu'en 2027, Luis Enrique se dit prêt à signer un autre contrat. En effet, l'entraîneur du PSG a été interrogé sur la possibilité de battre Liverpool en jouant mal, et visiblement, cela ne le dérangerait pas du tout.

«Sortez moi le contrat»

« Sortez-moi le contrat. C'est une chose de jouer d'une certaine manière. On veut avoir le ballon, on est convaincu qu'on a plus de possibilité de gagner si on joue bien mais si on joue de manière horrible et qu'on gagne, aucun souci », promet le coach du PSG en conférence de presse avant de se projeter plus en détails sur le choc contre Liverpool.

Luis Enrique prêt à mal jouer et gagner

« Ce sera disputé, compliqué. Il y a des différences entre les deux équipes. Nous, on a besoin d’avoir le ballon. Eux en ont moins besoin. Ils peuvent être dangereux sans. Il y a des nuances entre nous et eux. Ils sont très constants. Physiquement, on n’est pas aussi forts mais on a un rythme très élevé. Les deux équipes sont très fortes. Devant, ils ont trois avions de chasse qu’il faudra canaliser. Si on a plus le ballon que Liverpool, on souffrira moins », ajoute Luis Enrique.