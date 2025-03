Mercato - PSG : Un transfert historique en préparation ?

Pierrick Levallet

Le mercato estival du PSG promet d’être intéressant à suivre. Après Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le club de la capitale ne serait pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Les dirigeants parisiens penseraient ainsi à Alexander Isak. Le potentiel transfert du buteur de Newcastle pourrait d’ailleurs devenir historique.

Cet hiver, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale a lâché 70M€ pour pouvoir recruter Khvicha Kvaratskhelia. Mais les dirigeants parisiens ne sembleraient pas vouloir s’arrêter là. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique pour la saison prochaine.

Le PSG a des vues sur un nouveau buteur !

Et dans cette optique, les leaders de la Ligue 1 auraient activé une piste en Premier League. D’après les informations de TeamTALK, le PSG serait intéressé par Alexander Isak. Le buteur de 25 ans (22 buts et 5 passes décisives en 31 matches) fait sensation avec Newcastle. Les Magpies, qui ne souhaiteraient pas le voir partir, auraient toutefois fixé leur prix à 180M€.

Alexander Isak, troisième transfert le plus cher de l'histoire ?

Si le PSG accepte de s’aligner sur un tel montant, Alexander Isak deviendrait le troisième transfert le plus cher de l’histoire derrière Kylian Mbappé et Neymar. L’international suédois deviendrait également la plus grosse vente de Newcastle, dépassant très largement les 41M€ pour Elliot Anderson. Affaire à suivre...