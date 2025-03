PSG : Le départ qui va faire du bruit confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Historiquement, le PSG est associé au Parc des Princes. Mais voilà que d'ici quelques années, cette union pourrait bien être de l'histoire ancienne. En effet, devant l'impossibilité de racheter le stade, le club de la capitale envisage de déménager et construire sa propre enceinte. Un départ du Parc des Princes à propos duquel Victoriano Melero en a rajouté une couche.

Se sentant à l'étroit au Parc des Princes, le PSG voulait l'acheter pour l'agrandir. Problème, la mairie de Paris refuse de le vendre, ce qui pourrait avoir d'énormes conséquences. En effet, désormais, il est de plus en plus question d'un avenir loin du Parc des Princes pour le club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a notamment fait part de son envie de construire son propre stade. Qu'en est-il actuellement ?

« Comme le Parc n'est plus à vendre... »

Interrogé par Le Figaro, le directeur général du PSG a fait le point sur ce dossier du nouveau stade et du Parc des Princes. Et à ce propos, Victoriano Melero a confirmé l'envie de quitter l'actuelle enceinte parisienne pour s'installer ailleurs : « Notre ambition est de nous développer pour rester compétitif. Pour cela, il faut augmenter les revenus. Et pour ce qui concerne les hospitalités et la billetterie, on a atteint un plafond au Parc des Princes. Il nous faut augmenter la capacité du stade. Cela nécessite des investissements très lourds. L'une des conditions est donc d'être propriétaire du stade. Comme le Parc n'est plus à vendre, on regarde autour de Paris. Dans les semaines qui viennent, nous allons nous concentrer sur toutes les études économiques, techniques, juridiques, administratives, financières sur un site préférentiel ».

« Nous avons besoin d'un stade plus grand »

« Si cette piste est concluante elle pourrait accueillir le futur stade. Nous avons besoin d'un stade plus grand pour accompagner notre croissance. L'objectif est d'augmenter nos revenus en billetterie et en hospitalités, mais aussi d'offrir aux fans l'expérience du futur, qui doit être à la hauteur de leur engagement et des exigences des prochaines décennies. (...) C'est une question de semaines ? Oui. Ça veut dire qu'il y a des choix, une short-list. Mais, si on veut vraiment s'engager, on ne peut pas mener quatre projets de front. Il faudra prendre une orientation sur un projet précis », a ajouté le directeur général du PSG.