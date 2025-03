Al-Khelaïfi : Le PSG a son Jean-Michel Aulas !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi subit de plus en plus de critiques. On a d'ailleurs pu le voir récemment à la suite de la divulgation d'une réunion tendue entre les présidents de Ligue 1. Le Qatari est pris pour cible et c'est ainsi qu'au sein du club de la capitale, on a fait un parallèle avec... Jean-Michel Aulas.

Aujourd'hui, Nasser Al-Khelaïfi est au centre de l'attention. Mais pas pour les bonnes raisons. Visé par les polémiques, le président du PSG est également la cible de nombreuses critiques et attaques. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle vécue par Jean-Michel Aulas, ancien patron de l'OL, selon les dires de Victoriano Melero.

Al-Khelaïfi comme Aulas ?

C'est pour Le Figaro que le directeur général du PSG a fait ce parallèle entre Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas. Victoriano Melero a ainsi expliqué : « Ce que l'on vit aujourd'hui, les prises de parole d'une minorité de clubs contre le PSG, l'hégémonie du PSG et la position de notre président, ça me rappelle ce qui se passait au début des années 2000 avec Jean-Michel Aulas ».

« On brocardait aussi son hégémonie »

« On brocardait aussi son hégémonie. La grande différence, c'est que cela restait entre nous. Les réunions étaient au moins aussi houleuses, avec les clubs de l'élite emmenés par Jean-Michel Aulas face aux clubs moyens et petits. C'est déjà une différence, car, quand Nasser Al-Khelaïfi prend la parole, il défend les intérêts du PSG. mais dans une vision de l'intérêt général », a ajouté le dirigeant du PSG.