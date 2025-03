Canal+ de retour, le PSG vend la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Historiquement, c'est Canal+ qui était le diffuseur de la Ligue 1. Mais aujourd'hui, les droits du championnat de France sont détenus en majorité par DAZN. Le fait est que les fans espèrent revoir rapidement le football français sur la chaine cryptée. Est-ce pour autant envisageable ? Du côté du PSG, on a donné quelques indices.

La Ligue 1 de retour sur Canal+ ? C'est toujours possible ! Récemment, Vincent Labrune, président de la LFP, avait en effet laissé la porte ouverte, faisant savoir : « Si demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas souhaité le faire et on ne peut pas les forcer ».

« Il ne me semble pas que Canal+ ait ouvert la porte »

La question est donc de savoir si Canal+ est intéressé à l'idée de diffuser à nouveau la Ligue 1. Et à ce propos, Victoriano Melero, directeur général du PSG, a fait savoir pour Le Figaro : « Il est surprenant d'entendre certaines déclarations aujourd'hui, surtout quand on se souvient des critiques passées à l'égard de Canal+ lorsqu'on souhaitait attirer de nouveaux diffuseurs. Dans tous les cas, il ne me semble pas que Canal+ ait ouvert la porte ».

Toujours à propos de Canal+, le directeur général du PSG a aussi fait savoir : « Les relations avec Canal+ ont toujours été tendues, on a toujours voulu mettre quelqu'un en face, TPS, Orange, beIN Sports, Amazon, sans parler de Mediapro. Le fait que Canal+ a décidé de ne pas venir sur le dernier appel d'offres est le résultat d'une longue histoire et d'une particularité du paysage audiovisuel français (PAF), avec un acteur dominant qui est Canal+ ».

« Arrêter ce DAZN bashing »

Enfin, toujours à propos de cette question de droits TV du football français, Victoriano Melero a également confié : « Aujourd'hui, il faut raison garder : on a deux diffuseurs, DAZN et beIN. Il y a certainement eu des erreurs commises de part et d'autre, mais il faut avancer, arrêter ce football bashing, ce DAZN bashing et le PSG bashing, 11 est primordial de sortir de cette spirale de critiques permanentes à l'encontre du football français, de DAZN et du PSG ».