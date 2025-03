Luis Enrique boucle un magnifique transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG s'est contenté de quelques retouches à son effectif, enrôlant notamment Joao Neves pour 70M€, bonus inclus. Un très joli coup puisque le milieu de terrain portugais s'est immédiatement imposé dans le cœur du jeu parisien. Et ce dernier reconnaît l'influence de Luis Enrique dans sa signature.

Luis Enrique à l'origine du transfert de Neves ?

« Une des raisons qui m’ont poussé à rejoindre Paris est parce que j’aime la philosophie de jeu de Luis Enrique. Je pense que notre stratégie est la meilleure pour gagner. Nous faisons ce qu’il nous demande et si tu crois en ce qu’il croit, c’est plus facile de jouer et de gagner », estime le milieu de terrain portugais en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche au sujet de sa marge de progression.

« J’essaye juste de faire de mon mieux, comme tous les autres joueurs ici à Paris. Après, c’est le coach qui décide qui joue, qui est remplaçant, qui entre en jeu. L’une de nos forces, c’est qu’on a 17 ou 18 joueurs concentrés et qui veulent vraiment être dans le onze de départ. Les joueurs qui ne démarrent pas sont prêts à entrer sur le terrain et à faire pareil voire mieux que les titulaires. L’entraîneur a pour moi le même objectif que pour les autres joueurs : il veut qu’on atteigne le maximum de nos capacités en tant que footballeur. Je peux améliorer toutes mes qualités et tous mes défauts. En tant qu’équipe, nous sommes en train de grandir depuis le début de saison pour arriver je l’espère à la Coupe du monde des clubs dans notre meilleure forme », ajoute Joao Neves.