Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche un énorme indice !

Publié le 28 février 2022 à 8h45 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé est encore à décider et le PSG croise les doigts pour pouvoir le faire changer d’avis, tandis que le Real Madrid espère qu’il respectera la parole donnée...

C’est le sprint final d’un feuilleton long de plusieurs mois. En juin prochain, Kylian Mbappé pourra quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat et les dirigeants parisiens semblent toujours croire à un retournement de situation. Les récents mots de Mbappé ne peuvent d’ailleurs que nourrir l’optimisme du PSG, même s’ils restent très évasifs. « 156 buts avec le PSG ? Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique » a expliqué Mbappé, après avoir atteint la barre des 156 buts face à l’ASSE (3-1). « Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer ». Au Real Madrid on semble pourtant toujours l’attendre, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre les deux parties.

Pour le moment, Mbappé s’en tient à son plan