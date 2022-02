Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Robert Lewandowski !

Publié le 28 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Afin de potentiellement oublier Kylian Mbappé, le PSG pourrait tenter de mettre la main sur Robert Lewandowski qui ne semblerait toujours pas avoir entamé les discussions avec le Bayern Munich au niveau de sa prolongation de contrat.

Depuis l’été 2014, Robert Lewandowski fait les beaux jours du Bayern Munich et empile les buts pour le club bavarois. Cependant, et alors que plusieurs dirigeants du Bayern l’ont fait savoir ces dernières semaines, le clan Lewandowski affirmerait ne pas bénéficier d’une offre de prolongation de contrat à leur disposition et ce, bien que le bail liant le Polonais au champion d’Allemagne prenant fin à l’issue de la saison. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver, d’autant plus que le10sport.com vous révélait en août dernier que l’option Lewandowski était prise en considération.

Pas d’échanges entre Lewandowski et le Bayern !