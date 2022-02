Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sait comment rivaliser avec le Qatar pour Mbappé !

Publié le 28 février 2022 à 6h00 par T.M.

Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG peut compter sur la puissance financière du Qatar. Mais le Real Madrid a également des arguments à faire valoir.

Bien que Kylian Mbappé semble plus proche d’un départ que d’une prolongation, le PSG refuse de baisser les bras. Les Qataris sont d’ailleurs prêts à tout pour conserver le crack sportif. Outre des promesses sportives, il y a l’aspect financier qui entre en jeu et le club de la capitale est visiblement prêt à mettre les petits plats dans les grands. En effet, selon les derniers échos, le PSG offrirait un salaire de 1M€ par semaine à Mbappé. Une véritable fortune. De quoi alors effrayer le Real Madrid ?

Le plan du Real Madrid