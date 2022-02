Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan bien ficelé pour Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 21h45 par La rédaction

A quelques mois du mercato estival, le Real Madrid continue de se préparer à la probable arrivée de Kylian Mbappé. La Maison Blanche pourrait même lui proposer de toucher plus de 50% de ses droits d’image.

Encore étincelant samedi contre l’ASSE (3-1), Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. L’attaquant du PSG, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, compte 14 réalisations 10 passes décisives en Ligue 1. Et la question qui se pose, c’est où jouera-t-il la saison prochaine ? Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, Kylian Mbappé a un pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real Madrid. Et en Espagne, le club madrilène continuerait de préparer le terrain.

Le Real avance ses pions sur le plan financier