Mercato - ASSE : Prendre la succession de Dupraz ? La réponse de cet ancien !

Publié le 28 février 2022 à 7h15 par A.D.

Ancien joueur et entraineur adjoint de l'ASSE, Laurent Batlles ne dirait pas non à l'éventualité de prendre la succession de Pascal Dupraz sur le banc des Verts.

Auteur d'un début de saison catastrophique, l'ASSE a changé d'entraineur dans l'urgence. En effet, les dirigeants des Verts ont décidé de remercier Claude Puel pour le remplacer par Pascal Dupraz. Alors que ce dernier semble être l'homme qu'il faut pour sauver l'ASSE, Laurent Batlles s'est prononcé sur la possibilité de prendre sa place sur le banc stéphanois.

«Entrainer un club mythique comme l'ASSE, on ne peut pas refuser»