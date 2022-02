Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse annonce d'Hamouma sur l'arrivée de Dupraz !

27 février 2022

Pour sauver l'ASSE, les dirigeants stéphanois ont décidé de remercier Claude Puel et de le remplacer par Pascal Dupraz. Interrogé sur l'arrivée de ce dernier chez les Verts, Romain Hamouma a fait passer un message fort.

Alors que l'ASSE est totalement passé à côté du premier acte de la saison, la direction des Verts a décidé de remplacer Claude Puel par Pascal Dupraz. Et le nouvel élan insufflé par ce dernier donne l'espoir au club du Forez de se maintenir en Ligue 1 à l'issue de cet exercice 2021-2022. D'ailleurs, plusieurs membres du vestiaire de l'ASSE ont déjà validé le choix Pascal Dupraz pour la mission sauvetage des Verts . « C'est un changement de toute l'équipe. C'est bien de dire "c'est le coach", mais il faut savoir travailler sur nous-mêmes. Qu'est ce qu'on a mal fait lorsqu'il y avait le coach Puel ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un changement ? Le coach a ramené sa fraîcheur, on sait qu'il a ce côté humain, il va venir te parler, rigoler avec toi. C'est ce qu'on aime, mais on a fait un travail sur nous-mêmes d'abord avant d'analyser le coach » , a confié Lucas Gourna-Douath dernièrement, avant que Ryad Boudebouz prenne également position : « Il faut dire une chose : de tout ce que j'ai pu vivre dans ce métier avec les coachs, je pense que c'est le coach le plus transparent qu'il y a entre le groupe et les journalistes. Ce qu'il nous dit, il vous le dit. Il ne se cache pas, il assume les responsabilités. C'est bien de se sentir protéger par son coach. À nous aussi, il nous dit qu'il nous admire. Tu sais qu'il t'aime, en dehors du métier qu'on fait ».

«Quand il est arrivé, il a apporté un côté humaniste assez important»

Par ailleurs, Romain Hamouma s'est également prononcé sur l'arrivée de Pascal Dupraz à l'ASSE, faisant passer un gros message à son nouvel entraineur en conférence de presse. « C’est difficile de parler d’un coach quand il n’est plus là. Claude avait des qualités et des défauts, comme moi j’en ai. Il a une approche du football différente de celle de Pascal Dupraz. C’est vrai que moi je me retrouve avec Pascal car c’est quelqu’un de très proche des joueurs. J’ai besoin de ça, de cette proximité. Je pense que ça fait du bien au groupe » . Et ce dimanche, Romain Hamouma en a rajouté une couche lors d'un entretien croisé avec Paul Bernardoni pour Prime Video .

«Son arrivée a un peu apaisé les choses»