Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Cengiz Ünder sur son avenir !

Publié le 27 février 2022 à 19h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services de Cengiz Ünder. Prêté avec obligation d'achat par l'AS Rome, l'international turc a envoyé un gros message sur son avenir.

Désireux de renforcer son attaque l'été dernier, l'OM a décidé de miser sur Cengiz Ünder. Pour obtenir gain de cause, Pablo Longoria a négocié un prêt avec obligation d'achat, sous conditions, avec l'AS Rome. Et alors qu'il a parfaitement réussi ses débuts avec l'OM, Cengiz Ünder ne compte pas faire ses valises de si tôt. Lors d'un entretien accordé à Prime Video , l'international turc a affirmé son intention de s'inscrire sur la durée à l'OM.

«Je veux continuer à être heureux ici»