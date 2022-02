Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu de Cengiz Ünder sur son aventure à l’OM !

Publié le 27 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Prêté avec option d’achat par la Roma, Cengiz Ünder pourrait bien poursuivre à l’OM où il a reconnu être dans la forme de sa vie.

Au cours de la dernière intersaison, Pablo Longoria a été particulièrement actif sur le marché des transferts. Cengiz Ünder a été l’une des nombreuses recrues effectuées par le président de l’OM. L’international turc a déposé ses valises à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat après une saison en prêt à Leicester City. Et à l’OM, Ünder a déjà trouvé le chemin des filets à neuf reprises. L’occasion pour l’ailier de l’OM de faire un premier gros point sur son aventure au sein du club phocéen.

Ünder s’enflamme pour sa saison à l’OM