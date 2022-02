Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder envoie un message fort sur son adaptation à l’OM !

Publié le 26 février 2022 à 21h10 par La rédaction

Très important à l’Olympique de Marseille cette saison, Cengiz Ünder est très heureux, et estime pratiquer son meilleur football actuellement.

Prêté à l’Olympique de Marseille par l’AS Roma lors du dernier mercato estival, Cengiz Ünder réalise une saison de haute volée. Avec 9 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 30 matchs, l’international turc est l’un des joueurs marseillais les plus décisifs, et s’est logiquement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. S’il n’est pas certain de rester dans le club phocéen à l’issue de son prêt, l’ailier de 24 ans se plait à Marseille, où il estime réaliser sa meilleure saison.

« C'est peut-être ma saison la plus aboutie »