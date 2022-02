Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé pour William Saliba !

Publié le 26 février 2022 à 15h10 par D.M.

Arsenal ne fermerait pas la porte à un transfert de William Saliba, notamment si ce dernier ne prolonge pas son contrat. Mais l'OM ne semble pas être en mesure de s'attacher les services du joueur.

Le roc de Jorge Sampaoli c’est lui. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, William Saliba s’est vite senti comme chez lui à l’OM. Le défenseur central a vite investi le onze de départ de l’entraîneur argentin et ne l’a plus jamais quitté. Agé seulement de 20 ans, Saliba est devenu un titulaire indiscutable au sein de la formation marseillaise. Sous le charme, les dirigeants phocéens souhaitent le conserver à l’issue de son prêt, mais ses bonnes prestations ont aussi tapé dans l’œil de Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal souhaite le rapatrier et entamer des négociations avec lui au sujet d’une prolongation de contrat.

William Saliba trop cher pour l'OM