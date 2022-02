Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge enfin pour Alvaro Morata !

Publié le 26 février 2022 à 15h00 par A.C.

Actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, Alvaro Morata reste une des cibles de Xavi au FC Barcelone, pour le prochain mercato estival.

Il devait être le nouveau numéro 9 du FC Barcelone. Finalement, Alvaro Morata n’a pas quitté la Juventus lors du dernier mercato hivernal, en dépit des appels du pied de Xavi. L’attaquant de 29 ans ne semble d’ailleurs pas pressé de quitter Turin, comme il l’a récemment expliqué. « Je suis heureux, si cela ne dépendait que de moi, je resterais toujours à la Juventus » a déclaré l’attaquant de propriété de l’Atlético de Madrid, lors de la conférence de presse précédant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Villarreal (1-1). « Le Barça ? Ce n'est pas important maintenant, j'ai parlé à (Massimiliano) Allegri en janvier et il m'a dit que l'arrivée de (Dusan) Vlahovic allait beaucoup m'aider, et c'est ce qui est arrivé ». En Catalogne on assure toutefois que le FC Barcelone retentera sa chance à la fin de la saison, lorsque le prêt de Morata à la Juventus touchera à son terme.

La Juventus travaille toujours avec le clan Morata