Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Le verdict est tombé pour Haaland ?

Publié le 26 février 2022 à 11h45 par D.M.

Agé de 21 ans, Erling Haaland a le choix pour son avenir. Mais courtisé par les plus grandes équipes européennes, l'international norvégien aurait une préférence pour le Real Madrid.

Au PSG, les mercatos ont souvent été marquants comme en 2017, une année marquée par les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. Impossible non plus de ne pas évoquer la dernière session estivale de transferts caractérisée par l’arrivée d’une flopée de stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma. Mais cet été, c’est le Real Madrid qui pourrait être la tête d’affiche. Selon Marca , le club espagnol serait de plus en plus confiant à l’idée de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot. Comme annoncé par le 10Sport.com, le premier se dirige vers un départ du PSG à la fin de saison et a un accord de principe avec les dirigeants du Real Madrid. Malgré la possible présence de Kylian Mbappé, Haaland aurait aussi tranché en faveur de la Casa Blanca.

Haaland prêt à dire oui au Real Madrid ?