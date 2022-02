Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Payet… Sampaoli met les choses au clair !

Publié le 26 février 2022 à 16h30 par B.C.

Alors que la complémentarité entre Arkadiusz Milik et Dimitri Payet fait beaucoup parler à Marseille, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur les deux joueurs, à la veille du déplacement à Troyes.

Le week-end dernier, Clermont a créé la sensation au Stade Vélodrome en s’imposant face à l’OM (2-0), une défaite qui n’avait pas été du goût de Dimitri Payet, poussant un coup de gueule contre ses coéquipiers à l’issue du match. « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré , expliquait le joueur de l’OM au micro de Prime Vidéo. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage. » Une sortie qui n’a pas arrangé l’ambiance en interne, d’autant que les relations entre Dimitri Payet et Arkadiusz Milik seraient délicates dans le vestiaire. Durant l’absence du Polonais, Payet en avait profité pour prendre l’axe de l’attaque, mais avec le retour de l’attaquant, le Français a parfois dû se résoudre à se retrouver sur le côté gauche pour mettre Milik dans les meilleures conditions. Pas de quoi ravir Dimitri Payet comme l’expliquait le journaliste de RMC Florent Germain après la sortie musclée du joueur : « On parle beaucoup de Milik, de son positionnement... Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c'est de mettre Payet à gauche et il déteste ça. » Présent en conférence de presse ce samedi, Jorge Sampaoli est justement revenu sur la complémentarité entre les deux joueurs, et l’entraîneur de l’OM n’hésite pas à placer Payet comme un concurrent direct à Milik en tant que numéro 9.

« Le meilleur poste de Dimitri, c'est numéro 9 »