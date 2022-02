Foot - OM

OM - Clash : Milik à l’origine de la colère de Payet ?

Publié le 24 février 2022 à 5h00 par A.M.

Très agacé par la défaite contre Clermont, Dimitri Payet n'avait pas manqué de pousser un gros de coup de gueule. Et Arkadiusz Milik n'y serait pas étranger.

Après la défaite au Vélodrome contre Clermont dimanche (0-2), Dimitri Payet n'avait pas hésité à pousser un énorme coup de gueule pour critiquer le comportement des joueurs de l'OM : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage ». Et d'après les informations du journaliste de RMC , Florent Germain, le numéro 10 de l'OM serait notamment frustré d'être placé à gauche pour mettre Arkadiusz Milik dans les meilleurs conditions, alors que sa zone préférée reste d'évoluer dans l'axe.

«Un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c'est de mettre Payet à gauche»