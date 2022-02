Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli se fait encore fracasser !

Publié le 24 février 2022 à 4h00 par A.M.

Après la défaite de l'OM face à Clermont (0-2), Eric Di Meco pointe du doigt la gestion de Jorge Sampaoli alors que le club phocéen peine à convaincre.

Dimanche soir, l'OM a confirmé ses difficultés au Stade Vélodrome en s'inclinant contre Clermont (0-2). Une défaite qui pourrait coûter cher dans la course à la deuxième place puisque l'OGC Nice est revenu à un point tandis que Strasbourg et Rennes restent à porter de tir. Et pour expliquer les difficultés de l'OM, Eric Di Meco affiche de gros doutes sur la gestion de Jorge Sampaoli.

«Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une équipe type»