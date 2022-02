Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Vélodrome… Les tensions repartent de plus belle à Marseille !

Publié le 21 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Sèchement battu par Clermont au Vélodrome dimanche soir, l’OM a déçu une grande partie du Vélodrome qui n’a pas hésité à siffler copieusement son équipe. Mais cette défaite a également laissé une trace dans le vestiaire à en croire les différentes sorties d’après-match…

Malgré les bons résultats d’ensemble cette saison à l’OM avec une deuxième place en Ligue 1 et un récent succès prometteur contre Qarabag (3-1) en 16es de finale aller de la Ligue Europa Conference, la sérénité peut rapidement prendre fin dans l’atmosphère marseillaise. Et la soirée de dimanche soir en est la preuve… L’OM s’est incliné au Vélodrome contre Clermont (0-2) en championnat en montrant un visage décevant, et affichant donc le triste bilan de seulement une victoire sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 disputées dans son enceinte. Une performance qui n’a d’ailleurs pas été du goût du public du Vélodrome, qui a copieusement sifflé à la fin du match : « C'est normal, le public réclame ce qu'il est venu chercher ici. Mais nous n'avons pas réussi à donner ce qu'il est venu chercher. C'est une réaction tout à fait normale », a ensuite réagi Jorge Sampaoli en conférence de presse pour répondre cette colère des supporters de l’OM. Mais le véritable malaise semblait ailleurs dimanche soir…

Payet pousse un coup de gueule, Guendouzi lui répond