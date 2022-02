Foot - OM

OM - Clash : Le coup de gueule retentissant de Dimitri Payet !

Publié le 21 février 2022 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 21 février 2022 à 8h19

Capitaine de l’OM, Dimitri Payet n’a pas caché son amertume dimanche soir après la défaite concédée par les siens lors de la réception de Clermont. Le Français a même évoqué un manque d’humilité de la part de certains joueurs dans le vestiaire.

Décidément, l’OM n’arrive pas à enchaîner les bons résultats au Vélodrome en Ligue 1. Malgré la victoire lors de la réception d’Angers le 4 février dernier (5-2), les hommes de Jorge Sampaoli n’ont cette fois-ci pas simplement été tenus en échec en se contentant d’un énième match nul comme ce fut le cas face à Lille ou Reims, mais se sont carrément inclinés sur le score de 2 buts à 0 dimanche soir face à Clermont. Une défaite que Dimitri Payet n’a pas du tout apprécié et notamment en raison du contenu. Le capitaine de l’OM n’a pas caché sa colère après le revers concédé face à Clermont à domicile en envoyant un message clair au reste du vestiaire concernant un manque d’humilité global.

« Il va falloir dégonfler un peu les têtes »