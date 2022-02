Foot - OM

OM - Clash : Guendouzi répond sèchement au coup de gueule de Payet !

Publié le 21 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que Dimitri Payet n’a pas hésité à allumer publiquement le vestiaire de l’OM après la défaite concédée face à Clermont dimanche soir, Mattéo Guendouzi ne partage le point de vue de son coéquipier et le fait savoir.

Au micro de Prime Vidéo dimanche soir, après la défaite concédée au Vélodrome par l’OM face à Clermont (0-2), Dimitri Payet n’avait pas hésité à pousser un énorme coup de gueule sur la prestation de son équipe : « Il nous a manqué de l'humilité... On n'a pas montré un visage cohérent, peu de valeurs On n'a rien montré ce soir ! On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe qui a joué ensemble, qui a couru ensemble. Elle mérite cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser ». Un message qui cible directement le vestiaire de l’OM et par conséquent ses coéquipiers, et qui ne semble pas avoir été forcément bien pris par l’ensemble des autres joueurs marseillais…

« Chacun est libre de penser ce qu’il veut »