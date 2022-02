Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli est interpellé pour Mandanda !

Publié le 21 février 2022 à 4h00 par A.M.

Auteur d'une belle prestation contre Qarabag pour son retour dans les buts de l'OM, Steve Mandanda a impressionné Mickaël Landreau.

De retour dans les buts de l'OM contre Qarabag jeudi soir (3-1), Steve Mandanda s'est montré performant au point de relancer les débats sur le poste de titulaire dans les buts marseillais alors que Pau Lopez est le titulaire du poste aux yeux de Jorge Sampaoli. Mickaël Landreau se réjouit d'ailleurs pour l'international français..

«Heureusement qu'ils avaient un grand gardien»