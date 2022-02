Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda peut encore tout changer !

Publié le 20 février 2022 à 4h00 par A.M.

Titulaire contre Qarabag (3-1), Steve Mandanda a prouvé qu'il pouvait toujours prétendre à une place de titulaire à l'OM et relance la question sur sa concurrence avec Pau Lopez.

Depuis le début de saison, Pau Lopez semble avoir pris le dessus sur Steve Mandanda relégué à un rôle de doublure à l'OM. Toutefois, l'international français était titulaire contre Qarabag jeudi soir (3-1) et il a livré une magnifique prestation qui relance le débat sur le gardien titulaire du club phocéen. Jorge Sampaoli envoyait d'ailleurs un message clair à l'ancien Havrais. « Mandanda a une très bonne philosophie collective et est à la hauteur de Pau. Pau a montré de la continuité et c'est pour cela qu'il est à la place de Steve. C'est comme à tous les postes du terrain, la décision va se baser sur les performances de tout le monde. On a deux bons gardiens. Steve est bien préparé, je suis très content de son match. A la fin, c'est sûr, j'ai du mal à choisir à chaque fois entre les deux », confiait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Vikash Dhorasso pense aussi que la concurrence est relancée entre Pau Lopez et Steve Mandanda.

«Il remet la pression sur Pau Lopez»