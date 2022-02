Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Steve Mandanda !

Publié le 19 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si Steve Mandanda était titulaire ce jeudi face à Qarabag, Pierre Ménès n’apprécie clairement pas la gestion de l’OM avec son gardien.

Depuis l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda a été relégué en tant que numéro 2. Une situation que l’international français a du mal à comprendre, n’ayant pas vraiment d’explications de la part de Jorge Sampaoli. Ce jeudi, l’entraîneur de l’OM a toutefois décidé de faire jouer Mandanda. Face à a Qarabag en Europa League Conférence, le champion du monde était titulaire. Toutefois, ce temps de jeu accordé à Steve Mandanda n’est clairement pas suffisant aux yeux de Pierre Ménès.

« Cela me fait un peu de peine… »