OM : L'appel de Pau Lopez après la déroute contre Clermont !

Publié le 20 février 2022 à 23h40 par P.L.

Ce dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse de Clermont (2-0). Après la rencontre, Pau Lopez a avoué que lui-même et ses coéquipiers devaient se remettre en question afin d'être prêt pour le moment le plus important de la saison.