OM - Malaise : Sampaoli répond à la colère des supporters !

Publié le 21 février 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM n’a pas affiché son meilleur visage dimanche soir contre Clermont, les joueurs phocéens sont sorties sous les sifflets du stade Vélodrome. Jorge Sampaoli réagit à cette colère.

Sèchement battu par Clermont dimanche soir en championnat (0-2) sur sa propre pelouse, l’OM a rendu une prestation bien loin de son visage habituel qui l’a mené à occuper la deuxième place de Ligue 1. Un résultat qui a d'ailleurs provoqué la colère de Dimitri Payet qui ne s'en est pas caché, et même si ce revers n’a pas de conséquence notable sur le plan comptable, le match n’a pas non plus été du goût des supporters de l’OM qui ont copieusement sifflé leur équipe au terme de la rencontre. Et Jorge Sampaoli comprend leur réaction…

« Le public réclame ce qu’il est venu chercher »