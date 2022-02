Foot - OM

OM : Sampaoli évoque la malédiction du Vélodrome…

Publié le 21 février 2022 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 21 février 2022 à 8h59

Battu à domicile par Clermont dimanche soir, l’OM peine à engranger des points au stade Vélodrome. Jorge Sampaoli s’est prononcé à ce sujet.