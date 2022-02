Foot - OM

OM - Malaise : Enfin un espoir pour Mandanda ?

Publié le 26 février 2022 à 4h30 par A.M.

Titulaire contre Qarabag, Steve Mandanda a une nouvelle fois prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent, au point de susciter les louanges de Jorge Sampaoli.

L'été dernier, l'OM avait décidé de recruter un nouveau gardien de but censé concurrencer Steve Mandanda. C'est ainsi que Pau Lopez a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de l'AS Roma. Mais le portier espagnol a rapidement pris la place de titulaire dans les buts marseillais et ne l'a lâchée que lors de la double confrontation contre Qarabag en Ligue Europa Conférence. Déjà très bon à l'aller au Vélodrome (3-1), le Français a également brillé au retour (3-0), ce qui pourrait relancer le débat sur sa situation. D'autant plus que Jorge Sampaoli n'a pas manqué de souligner la prestation de Steve Mandanda.

Sampaoli encense Mandanda