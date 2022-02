Foot - OM

OM : L’incroyable hommage rendu par Jorge Sampaoli…

Publié le 25 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’entraîneur de Qarabag n’a pas hésité à faire annuler un but accordé à son équipe face à l’OM en raison d’une faute arbitrage, Jorge Sampaoli a été particulièrement touché par ce geste et l’a fait comprendre après la rencontre en rendant hommage à son confrère.

Large vainqueur de Qarabag jeudi soir en 16 de finale retour de la Ligue Europa Conference (3-0), l’OM n’a pas vraiment eu besoin de forcer son talent pour se qualifier. Mais ce match a surtout été marqué par une scène assez surréaliste : sur un but inscrit par le club azéri en première période, le coach Gourban Gourbanov l’a finalement fait annuler auprès de l’arbitre après avoir demandé à son attaquant, Ibrahima Wadji, s'il avait ou non marqué de la main. Un geste d’un honnêteté rare, qui a beaucoup touché Jorge Sampaoli, et l’entraineur argentin de l’OM l’a fait savoir en conférence de presse d’après-match.

« Cet épisode me fait apprendre, c’est un apprentissage de la vie »