OM - Malaise : Milik à l'origine des tensions dans le vestiaire ?

Publié le 24 février 2022 à 0h00 par A.C.

La défaite face à Clermont (0-2), semble avoir réveillé quelques vieux fantômes au sein de l’Olympique de Marseille, qui réalise pourtant une bonne saison.

Tout va bien pour l’Olympique de Marseille. En dépit d’une défaite surprenante contre le promu Clermont lors de la 25e journée de Ligue 1, les Marseillais sont actuellement deuxièmes au classement derrière le Paris Saint-Germain et devant l’OGC Nice. En interne, les choses ne semblent toutefois pas aller pour le mieux, comme l’ont clairement laissé entendre des cadres comme Dimitri Payet et Valentin Rongier et RMC Sport a mis en avant des raisons qui ont pu faire naitre des tensions dans le vestiaire. La radio a en effet parlé d’un manque d’efforts lors des entrainements de l’OM, ainsi qu’un manque de cohésion entre certains joueurs.

A l’OM, on n’a pas vraiment aimé les débats autour de Milik