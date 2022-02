Foot - OM

OM - Malaise : Après la sortie fracassante de Payet, Kamara lâche ses vérités sur le vestiaire !

Publié le 23 février 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

La défaite de l'OM contre Clermont au Vélodrome (0-2) n'a pas manqué de faire parler... y compris dans le vestiaire marseillais. Et pour cause, Dimitri Payet n'avait pas manqué de fracasser ses coéquipiers. Présent en conférence de presse, Boubacar Kamara a évoqué la situation dans le vestiaire.

Dimanche, l'OM avait l'occasion de réaliser une très belle affaire au classement en confirmant son avance sur l'OGC Nice et en reprenant des points au PSG tombé à Nantes (1-3). Mais les Marseillais ont confirmé leur difficulté au Vélodrome et se sont inclinés face à Clermont (0-2). Une défaite qui relance les concurrents de l'OM dans la course à la deuxième place. Et cela n'a pas du tout plu à Dimitri Payet. Le capitaine olympien avait poussé un sacré coup de gueule au micro de Prime Video : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage ». Et cela n'avait pas eu l'effet escompté sur le moment, puisque dans la foulée, en zone mixte, Valentin Rongier assurait qu'il ne pensait pas « que certains se prennent pour d’autres », tandis que Mattéo Guendouzi expliquait quant à lui que l'OM avait simplement « fait une non-performance . » Par conséquent, la situation semblait un peu tendue dans le vestiaire.

«Les cadres ont parlé»