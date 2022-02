Foot - OM

OM - Clash : Un malaise éclate dans le vestiaire !

Publié le 22 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Très frustré par le visage affiché par l’OM dimanche soir face à Clermont, Dimitri Payet n’avait pas hésité à critiquer publiquement ses coéquipiers. Et sa sortie médiatique très remarquée n’a pas vraiment été du goût de Mattéo Guendouzi…

Dimanche soir, à sa sortie de la pelouse du Vélodrome suite au match entre l’OM et Clermont qui s’est soldé par une défaite (0-2), Dimitri Payet a poussé un gros coup de gueule au micro de Prime Vidéo : « Il nous a manqué de l'humilité... On n'a pas montré un visage cohérent, peu de valeurs On n'a rien montré ce soir ! On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe qui a joué ensemble, qui a couru ensemble. Elle mérite cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser ». Le capitaine de l’OM n’a donc pas hésité à attaquer frontalement ses coéquipiers quant à leur investissement et leur état d’esprit, et son discours n’est pas forcément bien passé dans le vestiaire.

Guendouzi et Payet en désaccord