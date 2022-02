Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet très agacé par un choix fort de Sampaoli ?

Publié le 23 février 2022 à 12h10 par G.d.S.S.

Contraint d’être repositionné sur le flanc gauche de l’attaque de l’OM avec les choix opérés par Jorge Sampaoli, Dimitri Payet vivrait très mal cette situation. Ce qui pourrait expliquer sa récente colère…

Dimanche soir, après la défaite concédée par l’OM au Vélodrome contre Clermont, Dimitri Payet n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule au micro de Prime Video, prenant à partie ses coéquipiers : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage ». Une réaction qui a surpris plus d’un observateur de la part du capitaine de l’OM, mais qui pourrait en réalité s’expliquer par une raison simple.

« Sampaoli remet Payet à gauche et il déteste ça »