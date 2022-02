Foot - OM

OM - Malaise : Payet se fait reprendre dans le vestiaire !

Publié le 22 février 2022 à 4h00 par A.M.

Après la défaite contre Clermont (0-2), Dimitri Payet a poussé un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers, mais Valentin Rongier n'est pas d'accord avec son capitaine.

Dimanche soir contre Clermont, l'OM a confirmé ses difficultés au Vélodrome en s'inclinant 2 buts à 0. Une défaite qui n'a pas du tout plu à Dimitri Payet qui a poussé un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers. « On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », a-t-il lancé au micro de Prime Vidéo . Mais Valentin Rongier ne partage pas l'avis de son capitaine.

«Je ne pense pas que certains se prennent pour d’autres»