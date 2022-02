Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Ünder... Ces grosses révélations sur le coup de gueule de Payet !

Publié le 23 février 2022 à 1h45 par D.M.

Après la défaite de son équipe face à Clermont (0-2), Dimitri Payet n'a pas hésité à s'en prendre à certains de ses coéquipiers. Le capitaine de l'OM serait agacé par l'attitude de Cengiz Ünder, mais aussi du positionnement d'Arkadiusz Milik.

L’OM est en pleine tempête depuis sa défaite face à Clermont dimanche dernier (0-2). Toujours installé à la deuxième place derrière le PSG, le club marseillais est en plein doute. Après la rencontre, Dimitri Payet a tenté d’expliquer cette mauvaise passe. Selon lui, certains de ses coéquipiers auraient pris la grosse tête. « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage » a confié le capitaine de l’OM au micro de Prime Vidéo . Journaliste pour RMC , Florent Germain a tenté d’expliquer ce coup de gueule. Dimitri Payet serait notamment agacé par Cengiz Ünder, pas assez collectif, mais aussi par le positionnement d’Arkadiusz Milik.

« Il pointe un manque de collectif, un manque de caractère »