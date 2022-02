Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a lancé les hostilités pour cette cible à 0€ de Leonardo !

Publié le 27 février 2022 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Pour devancer le club parisien, Xavi aurait intensifié les négociations ces dernières semaines avec l'international ivoirien. Et son travail aurait porté ses fruits.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma librement et gratuitement à l'été 2021, Leonardo voudrait en faire de même avec Franck Kessie. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait profiter de la situation contractuelle de l'Ivoirien, qui est en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, et boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, Leonardo serait soumis à la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier.

Le Barça est passé à la vitesse supérieure pour Franck Kessié