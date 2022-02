Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Laporta... Dembélé au cœur d'un énorme désaccord en interne ?

Publié le 28 février 2022 à 11h00 par A.M.

Alors que le contrat d'Ousmane Dembélé s'achève en juin prochain, Xavi et Joan Laporta seraient en désaccord concernant l'avenir de l'international français.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé a refusé de prolonger, mais également d'être transféré cet hiver. Une situation qui aurait pu pousser Xavi à le laisser en tribunes jusqu'à la fin de la saison. Mais il en a décidé autrement, et il est très satisfait de son choix comme il l'expliquait en conférence de presse après la victoire contre l'Athletic Bilbao. « Il travaille très bien et c'est pourquoi je le défends, il est capable de faire ce qu'il fait. Je vois beaucoup de potentiel en lui. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut marquer des buts, il peut faire des passes (…) Il est en fin de contrat. Dans le football, on ne peut rien exclure. Jamais. Tout à coup, il ne pouvait plus jouer et maintenant il joue », confiait Xavi.

Laporta et Xavi ne sont pas d'accord pour Dembélé