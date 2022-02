Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz, coulisses... Bernardoni dit tout sur son arrivée !

Publié le 28 février 2022 à 10h10 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Paul Bernardoni a quitté Angers pour rejoindre l'ASSE sous la forme d'un prêt. Interrogé ce dimanche soir, le gardien français a raconté son échange avec Pascal Dupraz avant sa signature chez les Verts.

Pour remplir sa mission sauvetage à l'ASSE, Pascal Dupraz a décidé de recruter Paul Bernardoni au mois de janvier. Et pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le coach des Verts a pris les choses en main, puisqu'il a lui-même appelé le gardien français pour le convaincre. Prêté jusqu'à la fin de la saison par Angers, Paul Bernardoni est revenu sur son échange avec Pascal Dupraz avant de rejoindre l'ASSE.

«Tu viens pour nous aider à nous maintenir»