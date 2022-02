Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’improbable révélation de Bernardoni sur son intégration !

Publié le 25 février 2022 à 20h10 par La rédaction

Auteur de bonnes prestations avec l’AS Saint-Étienne, Paul Bernardoni revient sur son intégration chez les Verts, louant la beauté de la ville.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal en provenance du SCO d’Angers, Paul Bernardoni s’est immédiatement imposé comme numéro 1 dans la cage stéphanoise. Alors que les Verts traversent une bonne période, avec 3 victoires et un match nul lors des 5 derniers matchs, le portier de 24 ans n’y est pas étranger, et connait une bonne intégration à Saint-Étienne.

« Malgré ce que l’on me dit, je trouve la ville magnifique »