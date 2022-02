Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de cette recrue hivernale sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 25 février 2022 à 17h10 par D.M.

A la recherche d'un latéral droit, l'ASSE a décidé d'enrôler Falaye Sacko. Prêté par le Vitoria Guimaraes jusqu'à la fin de la saison, le joueur est revenu sur son arrivée en Ligue 1.

L’ASSE a été l’un des clubs les plus actifs de l’hexagone lors du dernier mercato hivernal. La formation stéphanoise a bouclé l’arrivée de sept recrues, dont celle de Falaye Sacko. Prêté par le Vitoria Guimaraes jusqu’à la fin de la saison, le latéral droit n’a pas mis beaucoup de temps avant de convaincre son entraîneur. « Je vais vous dire ce que je lui ai dit ce matin : "J’ai l’impression que cela fait dix ans que tu es là." Ce n’est pas parce qu'il parle beaucoup puisqu'on ne l'entend pas, mais par ses attitudes : il est solaire, c’est une vraie bonne pioche. Comme quoi le mercato même si cela reste tôt pour en juger, il a été bien pensé, bravo à tous ceux qu’ils l’ont pensé » avait confié Pascal Dupraz.

« Après six ans au Portugal, je voulais changer »